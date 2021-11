Usa: Fauci, variante Omicron colpirà "inevitabilmente" il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova variante del coronavirus Omicron, scoperta questa settimana in Sudafrica, colpirà "inevitabilmente" gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, in un'intervista all'emittente "Abc", osservando come diversi altri Paesi nel mondo abbiano già individuato contagi legati al nuovo ceppo. "Finora non abbiamo ancora tracciato casi, e abbiamo un sistema di sorveglianza piuttosto efficiente. Ma ci troviamo di fronte a un virus che si è già diffuso in diversi Paesi. Inevitabilmente arriverà anche qui", ha dichiarato Fauci. La questione, secondo l'esperto, è se gli Stati Uniti si faranno trovare preparati. "Quello che possiamo fare è ritardare l'arrivo della variante per essere giù pronti. Le restrizioni ai viaggi servono proprio a usare il tempo che abbiamo a disposizione per colmare eventuali falle", ha aggiunto il virologo. (Nys)