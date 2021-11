Azione: Calenda a Letta, stiamo insieme per non far vincere gli altri? Non può bastare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Sono 30 anni che facciamo questo giochino, quello di mettere insieme una coalizione contro la destra. Stiamo insieme per non far vincere gli altri. Questo non può bastare. Io non condivido questo schema". Lo ha detto il leader di azione, Carlo Calenda, alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio”, a Firenze.(Rin)