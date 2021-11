Riforme: Letta, approvare leggi su finanziamento ai partiti e regolamenti parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il parlamento approfitti della larga maggioranza attualmente esistente per approvare una serie di riforme tra cui quella del finanziamento ai partiti e quella dei regolamenti parlamentari nell'ottica di limitare il trasformismo. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio” a Firenze. "I cambi di casacca sono diventati quasi la regola, c'è un'esigenza di un sistema che sia in grado di limitare il trasformismo parlamentare", ha detto Letta, che sul finanziamento ai partiti ha tenuto a precisare di non averne voluto l'abolizione nel 2013. "Non abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, il 2 per mille è finanziamento pubblico perché si tratta di risorse dello Stato che vanno ai partiti politici. La scelta che facemmo nel 2013 fu di sostituire le modalità passando dall'erogazione da parte delle camere alla scelta dei cittadini. Doveva essere il primo tassello di una serie di riforme, ma poi ci si è fermati. Ora si trovi il modo di migliorare le cose", ha aggiunto. (Rin)