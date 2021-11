Covid: variante Omicron, nuove misure restrittive in Tunisia per viene dall’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Tunisia ha annunciato oggi nuove misure restrittive contro la nuova variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2. A partire da mercoledì primo dicembre, tutti gli stranieri non residenti in Tunisia di età superiore ai 18 anni dovranno presentare un certificato comprovante la finalizzazione del programma vaccinale o un pass vaccinale. Chiunque abbia più di due anni deve comunque presentare un test PCR negativo non superiore alle 48 ore. A ciò si aggiunge il confinamento sanitario di 10 giorni in uno dei centri per tutti i soggetti provenienti dall'estero o stranieri residenti in Tunisia che non abbiano finalizzato il programma di vaccinazione. E’ obbligatorio presentare il documento della prenotazione, nonché quello del pagamento di tutte le spese dei test anti-Covid. In caso di esito positivo del test, la persona interessata sarà trasferita in un centro di isolamento e sosterrà le spese del suo alloggio. Anche le spese dei test saranno a carico dei visitatori, secondo quanto riferisce il sito web d'informazione "Tunisie Numerique". (Tut)