Centrosinistra: Letta, mio obiettivo è creare campo largo alternativo alla destra

21 luglio 2021

- In vista delle elezioni che si terranno nel 2023 il mio obiettivo è di fare da collante per far la creazione di un campo largo che sia in grado di impedire che al governo ci vada la destra. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio” a Firenze. "La responsabilità che abbiamo è di costruire un qualcosa che sia vincente e riesca a governare rispetto a quel 40 per cento che, se non facciamo niente, guiderà l'Italia dal 2023. Il mio compito è di fare da collante, perno, guida per far sì che ci sia un campo largo per l'alternativa, attraverso scelte europee molto nette. Continuo a lavorare su questo", ha aggiunto Letta. (Rin)