Sanità: De Rosa (M5S) a flash mob davanti a Palazzo Pirelli, difendiamo la salute dalla "non riforma"

- “L’assenza ingiustificata del centrodestra, che ha causato la sospensione dei lavori per assenza del numero legale, ci ha portato in piazza dove, insieme ai cittadini, abbiamo proseguito nella nostra battaglia in difesa della salute di tutti i lombardi. Abbiamo acceso le fiaccole perché la luce sul disastro che questa (non)ri forma rappresenta per la sanità lombarda deve restare accesa. Abbiamo anche srotolato uno striscione di venti metri, che rappresenta simbolicamente le infinte liste d’attesa della sanità pubblica lombarda”. Lo ha detto il capoguppo regionale lombardo del M5S Massimo De Rosa durante il flash mob organizzato dal Movimento Cinque Stelle in piazza Duca d’Aosta, al termine della seduta odierna del consiglio regionale, sottolineando che “la (non) riforma non risolve il problema delle liste d’attesa, non avvicina la medicina ai territori, lascia le nomine in mano alla politica e prosegue con gli errori commessi da Formigoni e Maroni. Noi domani saremo ancora in aula a combattere: se la maggioranza vorrà proseguire, senza ascoltarci, i cittadini saranno costretti a subire sulla loro pelle l’ultima prova di inadeguatezza, alla quale questo centrodestra ha condannato la Lombardia”. (Com)