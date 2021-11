Violenza donne: Bonetti, gravissimo e inaccettabile quanto accaduto a Greta Beccaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "È gravissimo e inaccettabile quanto accaduto ieri a Greta Beccaglia, violata nella sua dignità di donna e di professionista mentre svolgeva il suo lavoro. Non si minimizzi. Comportamenti sessisti come quelli che ha subito vanno chiamati con il loro nome e condannati senza se e senza ma. A Greta tutta la mia vicinanza e solidarietà". Lo afferma su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)