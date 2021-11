Violenza sulle donne: Rauti (Fd'I), solidarietà a Beccagli e condanna molestie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- La senatrice Isabella Rauti ha espresso solidarietà a Greta Beccagli, giornalista di "Toscana Tv" molestata in diretta. "Come giornalista e come donna voglio esprimere tutta la mia giornalista di Toscana Tv molestata in diretta. Mentre svolgeva il suo lavoro la Beccagli, al termine della partita Empoli-Fiorentina, è stata oggetto di gesti volgari e frasi inaccettabili, da parte di un tifoso. Certe condotte non possono essere derubricate ad una 'bravata' ma stigmatizzate e condannate per quello che sono: una forma di violenza. Non è tollerabile che un simile gesto resti impunito", afferma Rauti in una nota. (Com)