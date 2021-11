Violenza donne: M5S su giornalista molestata, gesto non va minimizzato, palpeggiamento è violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che è avvenuto ieri sera, la molestia subita in diretta dalla giornalista di "Toscana Tv" Greta Baccaglia, è un atto inaccettabile che va condannato con tutte le nostre forze. Così in una nota le senatrici e i senatori M5S in commissione Femminicidio. "Un atto reso ancora più grave dal comportamento del giornalista in studio che ha minimizzato l’accaduto con un semplice 'non te la prendere', come se subire un tale gesto fosse una cosa normale sul quale non bisogna soffermarsi.Quella di ieri sera, sia chiaro, è stata una molestia. Alla giornalista va tutta la nostra vicinanza e solidarietà per quanto accaduto e auspichiamo che i responsabili siano identificati e puniti", conclude la nota. (Com)