Libia: tribunale accetta ricorso, premier Dabaiba per ora escluso dalle presidenziali

- Il premier del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, è temporaneamente fuori dalla corsa per le elezioni presidenziali che dovrebbero tenersi il 24 dicembre, nel giorno del 70mo anniversario dell'indipendenza del Paese nordafricano. Secondo Zahraa Naqi, membro del Foro di dialogo politico libico, il tribunale di primo grado Tripoli ha accettato uno dei vari ricorsi presentati contro Dabaiba, principale favorito per l’elezione a capo dello Stato. La decisione, non ancora confermata al livello ufficiale, è basata sul fatto che Dabaiba sarebbe in possesso della nazionalità canadese, in violazione della seconda condizione (il futuro presidente “non dovrà avere il passaporto di un altro Paese”) della legge sulle elezioni presenziali emanata dal parlamento di Tobruk. Gli avvocati di Dabaiba potrebbero comunque decidere di impugnare la decisione emanata oggi. (segue) (Lit)