Singapore: premier Lee, servirà "un po' più tempo" per scegliere futuro capo governo

- L'emergenza pandemica ha reso "un po' più lunghi" i tempi per la scelta del successore dell'attuale premier di Singapore, Lee Hsien Loong. Lo ha dichiarato quest'ultimo in occasione del suo discorso al congresso del Partito di azione popolare (Pap). "Non appena la situazione si stabilizzerà, la scelta del mio successore sarà una priorità che non potrà più essere prorogata", ha spiegato Lee. Attualmente i più accreditati per l'incarico sono il ministro della Salute Ong Ye Kung, quello delle Finanze Lawrence Wong e quello dell'Istruzione Chan Chun Sing. Della scelta del futuro premier è stato incaricato un gruppo di leader della "quarta generazione" del partito noto come "4g". La corsa alla leadership di Singapore si è complicata lo scorso aprile, dopo che il vice premier ed erede designato del settantenne Lee, Heng Swee Keat, ha deciso di farsi da parte per fare spazio ai più giovani. L'obiettivo del Pap è di arrivare a un nome condiviso ben prima delle elezioni in programma nell'agosto del 2025. (Fim)