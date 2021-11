Migranti: Lamorgese, blocco navale non è possibile, è un atto di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il blocco navale non è possibile perché è un atto di guerra. E, poi, ci sono le norme di carattere internazionale che non consentono i respingimenti”. Lo ha affermato in merito alla questione dei migranti il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio”, a Firenze. “Non possiamo mettere barriere in mare. I migranti dovrebbero avere una vita dignitosa nei propri Paesi e questo si può avere con partenariati corposi - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo -. Abbiamo situazioni di crisi in Libia e Tunisia. Prima di parlare di errori nell’emigrazione bisogna capire di cosa si sta effettivamente discutendo”. Lamorgese ha concluso: “Abbiamo, poi, fatto un accordo sui rimpatri con la Tunisia. Un tema, quello dei rimpatri, su cui l’Europa potrebbe fare molto di più”. (Rin)