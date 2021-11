© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è successo a Greta Beccaglia non è accettabile, non può essere derubricato in alcun modo. È un episodio di violenza vera e propria che va condannato senza esitazioni. Alla giornalista va la mia solidarietà". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico. (Rin)