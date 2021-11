Repubblica Ceca: tremila persone in piazza a Praga contro le misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa tremila persone sono scese in piazza a Praga per protestare contro le misure anti Covid. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. La manifestazione è stata organizzata da gruppi quali Apriamo la Repubblica Ceca – Chcipl Pes e da movimenti analoghi. Decine di poliziotti hanno vigilato sullo svolgimento della dimostrazione. Alla luce del peggioramento della situazione epidemiologica, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza dalla mezzanotte di venerdì scorso e per trenta giorni. Ha inoltre introdotto restrizioni tra le quali il divieto per i mercatini di Natale e la chiusura di bar e ristoranti tra le 22 e le 5. (Vap)