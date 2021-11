Pnrr: Letta, aspettative sono esagerate, gli effetti si vedranno solo su medio e lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) forse si è esagerato con le aspettative, poiché la sua vera forza sta nel rilancio degli investimenti che però hanno effetto solo sul medio e lungo termine. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio” a Firenze. "La mia preoccupazione è legata allo scarto fra aspettative sul Pnrr e le possibili disillusioni rispetto al toccarne con mano i risultati. La vera forza del Pnrr sta nel rilancio degli investimenti che hanno effetto sul medio e sul lungo termine ma non danno risultati immediati", ha detto Letta. "In Italia siamo reduci da un decennio in cui la spesa per gli investimenti si è asciugata e siamo stati costretti a destinare i soldi per gli investimenti alla spesa corrente. La ripartenza degli investimenti è fondamentale, il problema è che il Pnrr non avrà effetti immediati sulla vita delle persone, per questo occorre dare un'aggiustata alla sua narrazione", ha aggiunto. (Rin)