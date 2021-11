Azione: Bonetti, grande stima e rispetto per Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- “Grande stima e rispetto per Carlo Calenda. C’è un necessario e doveroso dialogo con Azione, come con altre forze. Sono una persona che vede di suo come una scelta la composizione”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia ed esponente di Italia viva, Elena Bonetti, alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio”, a Firenze, in merito ad un presunto corteggiamento nei suoi confronti da parte del leader di Azione. (Rin)