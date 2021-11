Legge Bilancio: Berlusconi, proporremo estensione bonus edilizi a case monofamiliari e impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricorda di aver "presieduto a villa Gernetto una riunione di Forza Italia sulla legge di Bilancio. Questa legge finalmente abbassa le tasse, come avevamo chiesto e come è giusto in un momento storico come quello che stiamo vivendo - continua l'ex premier in un post su Instagram con relativo video -, ma può essere migliorata con l’estensione del taglio dell’Irap, che abbiamo sempre definito 'imposta rapina', alle aziende e dell’Irpef per i lavoratori". Il leader di FI aggiunge: "Proporremo in occasione del prossimo passaggio parlamentare e in occasione dell’incontro della nostra delegazione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, di mantenere i bonus edilizi e di estenderli anche alle case monofamiliari e agli impianti sportivi e un differimento delle cartelle esattoriali e degli altri adempimenti fiscali al 2022". (Rin)