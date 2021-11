Tim: Letta, governo non faccia da spettatore, vigilare su settore strategico per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Sulla vicenda Tim è evidente che non sia sufficiente un approccio "da spettatore" da parte del governo, che deve vigilare su un settore strategico per il nostro Paese. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio” a Firenze. "È una vicenda delicata, domattina incontrerò i sindacati perché c'è preoccupazione per quanto riguarda l'occupazione, con decine di migliaia di lavoratori italiani coinvolti. C'è preoccupazione anche per la presenza di stranieri in asset così strategici", ha aggiunto Letta in riferimento all'eventualità di un'acquisizione da parte del fondo statunitense Kkr. "Ma anche su Vivendi qualcosa è cambiato negli ultimi mesi perché il proprietario (Vincent Bolloré) è praticamente sceso in campo (a sostegno del candidato di estrema destra Eric Zemmour). È importante porre una domanda ai francesi di Vivendi se non considerano e come convivono su questo conflitto di interessi, un punto di interlocuzione in tal senso va fatto. Bolloré che scende in campo che cosa vuole dell'Italia e a che gioco gioca in Italia?", ha aggiunto Letta. (Rin)