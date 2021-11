Lazio: Astorre (Pd), presentata lista centrosinistra per Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata la lista "La città della metropoli", della coalizione del centrosinistra, per l'elezione del nuovo consiglio della Città metropolitana che si terrà il prossimo 19 dicembre. "Una lista composta da nomi di persone capaci, competenti e giovani. L'età media, infatti, è poco superiore ai 40 anni". Lo rende noto il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio. "Abbiamo 6 candidati su Roma - prosegue - e 18 che rappresentano la Provincia. Una lista larga composta da 24 candidati, 12 donne e 12 uomini, che parte dal Pd e abbraccia tutto il centrosinistra, dalla maggioranza Gualtieri di Roma fino a quella più regionale che comprende anche Italia Viva ed Azione". La lista quindi è composta da 24 candidati: Tiziana Biolghini; Carla Fermariello; Cristina Michetelli; Rocco Ferraro, lista civica Gualtieri; Mariano Angelucci, del Pd; Daniele Parrucci consigliere di Roma; De Filippis Valeria, consigliera di Colonna. Per la provincia: Nicoletta Irato (sindaca Mazzano Romano); Esterino Montino (sindaco Fiumicino); Alessio Pascucci (sindaco Cerveteri); Sandro Runieri (Rocca S.Stefano); Pierluigi Sanna (sindaco Colleferro); la vicesegretaria Provinciale del Pd, Federica Lavalle, consigliera di Rocca Priora. (segue) (Com)