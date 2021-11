Lazio: Astorre (Pd), presentata lista centrosinistra per Città metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i consiglieri candidati sono presenti: La consigliera di Tivoli del Pd, Emanuela Chioccia; Federico Ascani di Ladispoli; Nicola Marini di Albano; la consigliera di Azione di Monterotondo Alessia Pieretti; per Pomezia Stefano Mengozzi del Pd; Benedetta Siniscalchi, consigliera di Colleferro; Francesca Morelli consigliera di Moricone; consigliere di Italia Viva di Rocca Priora, Damiano Pucci. Sempre della coalizione per i Verdi in lista è presente Marta Elisa Bevilacqua; consigliera di Genzano; per Sinistra Italiana, la consigliera di Fiumicino, Barbara Bonanni, e il consigliere di Genazzano di Alternativa civica ecologista, Roberto Eufemia. "Una lista composta da una ampia coalizione. Abbiamo lavorato molto per la sua composizione - conclude Astorre - e ora siamo arrivati alla fine, ad una lista giovane, ampia e capace, con cui saremo in grado di rappresentare i cittadini della Provincia". (Com)