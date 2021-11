Honduras: candidata alla presidenza Xiomara Castro vota per “mettere fine alla dittatura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza dell’Honduras del partito di sinistra Libertad y Refundación, Xiomara Castro, si è presentata oggi alle urne per votare in occasione delle elezioni generali, rivolgendo un appello alla popolazione perché “ponga fine alla dittatura” del Partito nazionale. “Questo è il momento di mettere fine alla dittatura. Ora o mai più”, ha affermato Castro nel suo collegio elettorale nel comune di Catacamas. “Si tratta dell’unica opportunità che abbiamo per provocare un vero cambiamento. Facciamo pace e ignoriamo le provocazioni. La gente deve andare a votare con tranquillità, fiduciosa che le istituzioni facciano la loro parte perché il processo elettorale si svolga in sicurezza”, ha commentato ancora Castro ripresa dal quotidiano “La Prensa”. Secondo la candidata, in Hodurans occorre “un governo che raggiunga un accordo con tutti i settori produttivi e cerchi in maniera collettiva una soluzione a tutti i problemi che il Paese deve affrontare”. (segue) (Mec)