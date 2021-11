Honduras: candidata alla presidenza Xiomara Castro vota per “mettere fine alla dittatura” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castro è stata first lady dell’Honduras tra il 2006 e il 2009, durante la presidenza di suo marito Manuel Zelaya. Quest’ultimo è stato estromesso da un colpo di Stato, ma nel corso degli anni ha mantenuto influenza. Castro ha votato in concomitanza con il suo alleato ed ex candidato alle presidenziali Salvador Nasralla, che da Tegucigalpa ha colto l’occasione per denunciare l’oscuramento del sito web della Commissione elettorale nazionale (Cne), a suo dire intenzionale. “La gente cerca di entrare nel sito per sapere dove recarsi a votare. Speriamo che la pagina venga prontamente ripristinata”, ha affermato Nasralla, che ha perso le elezioni presidenziali del 2017 contro l’attuale presidente, Juan Orlando Hernandez, accusato di brogli elettorali. (segue) (Mec)