Honduras: candidata alla presidenza Xiomara Castro vota per “mettere fine alla dittatura” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperte oggi le urne per le elezioni generali in Honduras, i cui cittadini sono chiamati a eleggere il presidente, tre vicepresidenti, 128 deputati al parlamento locale, 20 deputati del parlamento centroamericano e 298 sindaci comunali. Al processo elettorale partecipano 14 partiti politici e concorrono 12 candidati presidenziali. Di questi, secondo gli ultimi sondaggi, solo tre sono in corsa concretamente per la vittoria. Si tratta di Xiomara Castro, del partito di sinistra Libertad y Refundación (Libre) e moglie dell'ex presidente Manuel Zelaya; Nasry Asfura, attuale sindaco di Tegucigalpa e candidato del conservatore Partito nazionale oggi al potere e Yani Rosenthal, del Partito liberale, di stampo conservatore. Negli ultimi sondaggi diffusi ad ottobre prima del silenzio elettorale, Castro - già candidata alle elezioni del 2013 e 2017 - figurava ampiamente in testa nelle preferenze davanti ad Asfura. Gli episodi di violenza diretti quasi esclusivamente contro figure dell'opposizione sono aumentati esponenzialmente nelle ultime settimane in prossimità delle elezioni. (segue) (Mec)