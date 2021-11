Honduras: candidata alla presidenza Xiomara Castro vota per “mettere fine alla dittatura” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione nei confronti del processo elettorale ha valicato i confini nazionali, finendo per aprire un nuovo fronte di disputa tra Cina e Stati Uniti. L’attenzione, in particolare, è rivolta tutta sulla candidata del partito progressista Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, che in caso di vittoria alle presidenziali potrebbe ridefinire drasticamente il sistema di alleanze sul piano internazionale. L’Asia orientale si configura tra i teatri più suscettibili di questo ricambio al vertice, dal momento che l’Honduras rientra tra i 15 Paesi ad aver istituito formali relazioni diplomatiche con Taiwan. In precedenza, la candidata del principale partito d’opposizione a Tegucigalpa aveva infatti ventilato l’ipotesi di riconoscere formalmente Pechino in caso di successo elettorale, posizione tuttavia mitigata da un suo collaboratore, il quale ha precisato che “nessuna decisione è stata presa”. (segue) (Mec)