Honduras: candidata alla presidenza Xiomara Castro vota per “mettere fine alla dittatura” (5)

- Le dichiarazioni non sono passate inosservate al governo degli Stati Uniti, che hanno tempestivamente manifestato la propria opposizione all’iniziativa. Nella giornata di mercoledì una delegazione guidata da Brian Nichols, assistente segretario di Stato Usa per l'emisfero occidentale, ha infatti sollecitato i candidati presidenziali alla tutela della relazione con Taipei. “Siamo stati abbastanza chiari con tutti gli attori chiave in Honduras perché pensiamo che la relazione tra i due Paesi sia molto importante. Ci piacerebbe vederla continuare, e lo abbiamo fatto presente ai candidati principali”, ha aggiunto un funzionario del dipartimento di Stato. La reazione della Repubblica popolare è arrivata attraverso il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, che ha accusato Washington di ingerenza nella politica interna dell’America Latina. “Non è dell'approccio della Cina che il popolo latinoamericano dovrebbe diffidare, ma della condotta egemonica di lunga data degli Stati Uniti”, ha detto in conferenza stampa, riaffermando l’indiscussa sovranità della Cina continentale su Taiwan. (segue) (Mec)