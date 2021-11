Honduras: candidata alla presidenza Xiomara Castro vota per “mettere fine alla dittatura” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce di Taiwan sulla questione si è fatta sentire lo scorso 23 novembre, quando la portavoce del ministero degli Esteri, Joanne Ou, ha ribadito la solidità dei legami con Tegucigalpa, dicendosi consapevole delle pressioni esercitate dalla Cina sul Paese. Per questo, Taiwan rispetterà il risultato delle elezioni in Honduras e continuerà a cooperare con lo Stato centroamericano all’insegna dello sviluppo reciproco, ha aggiunto. Al processo elettorale in Honduras prendono parte 14 partiti politici e 12 candidati presidenziali. Di questi, secondo gli ultimi sondaggi, solo tre sono in corsa concretamente per la vittoria. Oltre a Xiomara Castro, spuntano i nomi di Nasry Asfura, attuale sindaco di Tegucigalpa e candidato del conservatore Partito nazionale attualmente al potere e Yani Rosenthal, del Partito liberale, di stampo conservatore. Negli ultimi sondaggi diffusi ad ottobre prima del silenzio elettorale, Castro - già candidata alle elezioni del 2013 e 2017 - figurava ampiamente in testa nelle preferenze davanti ad Asfura. Gli episodi di violenza diretti quasi esclusivamente contro figure dell'opposizione sono aumentati esponenzialmente nelle ultime settimane in prossimità delle elezioni. (Mec)