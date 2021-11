Regno Unito: Covid, terzo caso di variante Omicron identificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo caso di contagio con la variante Omicron del coronavirus è stato confermato dalle autorità sanitarie del Regno Unito. Lo ha reso noto l’emittente “Sky News”. La persona in questione non si trova più nel Paese, è risultata positiva dopo aver raggiunto il Regno Unito ed “è collegata a un viaggio in Africa meridionale”. L’Agenzia di sicurezza sanitaria britannica (Ukhsa) sta conducendo test mirati nei luoghi che ha visitato, tra i quali Westminster a Londra, secondo quanto riferito da “Sky News”. “E’ molto probabile che troveremo altri casi nei prossimi giorni come sta accadendo in altri Paesi nel mondo”, ha detto Jenny Harries, a capo dell’Agenzia. (segue) (Rel)