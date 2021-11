Ue: von der Leyen, se uno Stato membro è attaccato l’Ue resta unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando uno dei suoi Stati membri è attaccato, l’Unione europea resta unita. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Lettonia assieme al segretario generale della Nato. “Siamo con la Lettonia in questi tempi difficili, fornendo supporto umano e finanziario”, ha continuato. “Per agire in modo tempestivo ed efficace” di fronte a sfide come quella della crisi migratoria artificiosa indotta dalla Bielorussia ai confini con Lettonia, Lituania e Polonia, “informazioni adeguate e capacità di analisi sono essenziali”. “Ecco perché l’Ue ha bisogno di un Centro congiunto di consapevolezza situazionale. Un simile centro aiuterebbe l’Ue a mettere insieme il suo know-how nel contrasto agli attacchi ibridi”, ha continuato la presidente della Commissione Ue. (Beb)