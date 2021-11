Violenza donne: Bergamini, vicinanza a Greta Beccaglia, stigmatizzare atteggiamenti sessisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, esprime la sua vicinanza "alla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, oggetto di inaccettabili frasi ed atteggiamenti sessisti da parte di un tifoso al termine della partita Empoli- Fiorentina. Tutti dobbiamo stigmatizzare questo genere di atteggiamenti - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - che fanno male non solo a chi li subisce ma in generale a tutta la nostra società. All'indomani dalla giornata internazionale contro la violenza sulla donne, appare quanto più urgente sensibilizzare affinché si abbattano definitivamente certe abitudini nei confronti delle donne". (Com)