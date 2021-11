Egitto: ministro Esteri Shoukry partecipa alla riunione dell'Unione per il Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si è recato a Barcellona per partecipare al sesto forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, aggiungendo che il capo della diplomazia del Cairo parteciperà anche alla terza riunione ministeriale dell'Unione europea con i suoi vicini meridionali. Gli incontri a Barcellona discuteranno di questioni ambientali, cambiamenti climatici, sviluppo economico e sociale, trasformazione digitale, scambio di competenze tecniche, aumento degli investimenti europei in Egitto e nella sponda sud del Mediterraneo, nonché del miglioramento dell'accesso all'esportazione ai mercati europei. (Cae)