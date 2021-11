© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una molestia inaccettabile, questo è accaduto a Greta Beccaglia. Non è normale che sia normale minimizzare e non condannare quanto le è successo. Forza Greta, siamo tutte al tuo fianco”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Rin)