Covid: Speranza su variante Omicron, troppo presto per trarre conclusioni

- È troppo presto per trarre dei giudizi definitivi sulla variante Omicron del coronavirus: è giusto essere preoccupati ma sarebbe sbagliato trarre delle conseguenze che oggi non hanno alcuna evidenza scientifica. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Raitre. "La variante è stata scoperta per la prima volta l'11 novembre, sarebbe singolare avere tutte le soluzioni e risposte ora. Questa variante va studiata e approfondita", ha detto Speranza, definendo molto positiva la decisione raggiunta all'unanimità dai 27 Paesi Ue di disporre misure forti quali il blocco dei voli e il divieto di ingresso dai Paesi dell'Africa australe. "Non affrettiamo conclusioni che non sono non alla nostra portata, la comunità scientifica mondiale è al lavoro, io ho molta fiducia nei nostri scienziati. È giusto essere preoccupati e prendere misure precauzionali, sarebbe sbagliato trarre conseguenze che oggi non hanno evidenza scientifica", ha aggiunto.(Rin)