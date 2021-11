Covid: Speranza, rischio variante Omicron "è serio" ma aspettiamo studi scientifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio rappresentato dalla nuova variante Omicron del coronavirus "è serio", quanto è serio lo capiremo solo quando gli studi saranno stati completati e allora capiremo che possibilità ha di "bucare" il vaccino. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Raitre. "Il dato inedito di questa variante è che presenta un numero molto significativo di mutazioni della proteina spike che è il punto su cui incidono i vaccini. Al momento non abbiamo certezze sull'esito di questa variante ma c'è un rischio, se questo è alto lo verificheremo ma intanto facciamo la scelta precauzionale di fermare i flussi da un'area del mondo comunque molto distante dalla nostra. I nostri scienziati sono già in contatto con quelli degli altri Paesi e solo allora ci faremo un'idea compiuta, oggi dire una parola in più significherebbe commettere un errore", ha aggiunto il ministro.(Rin)