Covid: Fedriga, Regioni hanno affrontato emergenza in modo condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Regioni da inizio pandemia, ma non solo, sono sempre riuscite a trovare all’interno della Conferenza punti d’intesa per cercare di affrontare l’emergenza in modo condiviso. Questo è un esempio nazionale di buon governo perché si sono mese da parte appartenenze partitiche e la collocazione geografica dei territori. La quasi totalità delle Regioni ha fatto presente al governo quali sono le esigenze dei territori”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio”, a Firenze. (Rin)