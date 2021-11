Vaccino: Speranza, obbligo vaccinale è valutazione che si può fare ma misure prese sono giuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo vaccinale è una valutazione che si può fare, ma noi abbiamo valutato che le misure assunte sono già molto robuste e significative. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Raitre. "Se stiamo meglio rispetto ad altri Paesi è soprattutto grazie ai numeri della camp di vaccinazione e alla gradualità con cui abbiamo deciso il rilascio delle misure restrittive", ha detto Speranza, che sui vaccini ai bambini ha detto: "È giusto vaccinare i nostri figli, il messaggio che voglio dare è di ascoltare i nostri pediatri". (Rin)