- “Le varianti non sono sinonimi di allerta e preoccupazione. C’è bisogno di uno studio accurato in laboratorio. Per valutare quale sarà la risposta dei soggetti vaccinati a questa nuova variante ci vorranno una-due settimane”. Lo ha detto in merito alla variante Omicron del Covid-19 il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)