Covid: Palù (Aifa), entro prossima settimana via libera a vaccinazione bambini 5-11 anni

- “Entro la prossima settimana approviamo" la vaccinazione per i bambini dai cinque agli undici anni. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. “Ricordo che l’autorizzazione dell’Ema è una garanzia legata alla farmacovigilanza ed al fatto che le aziende continuano a produrre dossier sui studi in corso", ha aggiunto Palù per concludere: "Io i miei nipotini li farò vaccinare". (Rin)