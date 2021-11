Vaccino: nel Lazio ieri oltre 30 mila dosi, più 53 per cento rispetto a settimana scorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio ieri oltre 30 mila vaccini somministrati con un incremento del 53 per cento rispetto alla settimana precedente. Sempre ieri raddoppiate le prime dosi: "oltre 4 mila, una spinta importante alla campagna vaccinale". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel Lazio le disponibilità dei posti per gli open day rivolti agli over 40 per la giornata di oggi sono andate esaurite in poche ore. L'assessore D'Amato ricorda "che sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma prenota vaccino della Regione Lazio". Inoltre, dal primo dicembre rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio. Intanto, nel Lazio superate 9 milioni e 320 mila somministrazioni. Superato il 94 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. Oltre 623 mila terze dosi effettuate, pari a oltre il 10 per cento della popolazione. (Rer)