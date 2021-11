Roma: Fd'I, cassonetti oltraggiano targa agenti uccisi dalle Br a piazza Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Cassonetti oltraggiano la targa dedicata agli agenti della polizia di Stato uccisi dalle Brigate rosse a piazza Nicosia a Roma. Lo dichiarano in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio, Andrea de Priamo e Lavinia Mennuni, consiglieri di Fd'I al Comune di Roma. "Disattenzione o trascuratezza nella scelta di posizionamento dei cassonetti? Come mai nessuno si è accorto dove sono stati posti i bidoncini per la differenziata? Infatti - dichiarano gli esponenti di Fd'I - sono stati messi proprio sotto la targa che commemora il sacrificio di due agenti di Polizia, trucidati dalle Brigate Rosse il 3 maggio del 1979 in piazza Nicosia, dove era una sede della Dc. Chiediamo all'Ama di rimuovere al più presto i cassonetti e far cessare questo oltraggio alla memoria dei poliziotti assassinati", concludono. (Com)