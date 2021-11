Germania: Covid, terzo caso di variante Omicron confermato in Assia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo contagio con la variante Omicron del coronavirus è stato confermato in Assia. Lo ha detto il ministro degli Affari sociali e dell’Integrazione del Land, Kai Klose, in un messaggio su Twitter. La persona contagiata è arrivata a Francoforte dal Sudafrica il 21 novembre. “E’ pienamente vaccinata e ha sviluppato i sintomi nel fine settimana, poi ha fatto un test ed è stata isolata in casa”, ha spiegato Klose. Si tratta del terzo caso di variante Omicron dopo che altri due sono stati confermati in Baviera. In questo caso i due contagiati sono atterrati all’aeroporto di Monaco il 24 novembre e sono in autoisolamento da giovedì, ovvero dall’esito positivo di un tampone. (Geb)