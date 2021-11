Covid: Palù (Aifa), se ne parla un po' troppo, c'è ricerca riflettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una malattia che non ha implicazioni solo virologiche. Tutti, dunque, hanno titolo per parlare, ma si parla un po' troppo: c'è una ricerca di riflettori che può sconcertare. Davanti all'infodemia la popolazione è sconcertata, soprattutto dove ognuno dice la sua. Questo non significa che l'informazione non debba cercare più voci ed esperti, ma non è sentendo tutti che avremo notizie più chiare". Lo ha sottolineato il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)