Pnrr: Carfagna, Italia di oggi non è quella del 2014, determinati a cogliere opportunità

- L'Italia di oggi non è quella del 2014, rassegnata al suo declino: è un'Italia guidata da una personalità di prestigio internazionale, consapevole della straordinaria opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e determinatissima a coglierla. Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, alla “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio” a Firenze. "Sul Pnrr siamo ottimisti perché oltre ai fondi questa volta ci sono anche gli strumenti e la rete di protezione per impedire sprechi e ritardi. La rete di protezione che abbiamo costruito a salvaguardia della spesa dei fondi si basa su due pilastri: il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali; l'introduzione di poteri di affiancamento e sostitutivi previsti che scatteranno in caso di ritardi o inadempienze", ha detto la ministra. (Rin)