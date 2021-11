Covid: Fedriga, su vaccinazione bambini consiglio di parlare con il pediatra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ascoltare con attenzione ed affidarci alla parte scientifica. Per quanto riguarda la parte relativa ai vaccini anti Covid-19 serve massima attenzione per i bambini. Per questo io ho espresso una mia obiezione personale. Nessun obbligo, nessun green pass. Quello che posso consigliare è parlare con il proprio pediatra, ed è quello che farò io". Lo ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla "Festa dell'ottimismo 2021", organizzata da "Il Foglio", a Firenze. (Rin)