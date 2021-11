Germania: fonti stampa, governo ha chiesto a Congresso Usa di non sanzionare Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania avrebbe chiesto al Congresso degli Stati Uniti di non imporre sanzioni al gasdotto Nord Stream 2 per non danneggiare le relazioni transatlantiche. E’ quanto risulterebbe da documenti dell’ambasciata tedesca a Washington, ottenuti dal portale statunitense “Axios”. “Siamo preoccupati che l’iniziativa rinnovata e unilaterale del Congresso Usa possa minare lo sforzo comune e indebolire seriamente l’unità transatlantica sulla Russia”, recita il documento, aggiungendo che il progetto di gasdotto non ha ammorbidito le politiche tedesche verso Mosca. Il Nord Stream 2 non pone una minaccia all’Ucraina fintanto che il transito di gas attraverso quel Paese proseguirà, continua il testo. “Se necessario e adeguato”, Berlino non esclude la possibilità di sospendere una serie di incontri politici bilaterali e formati di cooperazione per impedire alla Russia di usare le sue fonti energetiche come un’arma. (Nys)