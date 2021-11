Libia: forze Haftar annunciano l'arresto di un gruppo terroristico a Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro delle forze speciali del generale Khalifa Haftar è stato ucciso durante l’arresto di tre presunti terroristi in un’abitazione nel quartiere di Hajarat a Sebha, nel sud della Libia. Lo ha annunciato oggi un alto ufficiale dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, Khaled al Mahjoub. “Un membro della 106ma Brigata è morto mentre svolgeva una missione contro un gruppo terroristico nella città di Sebha”, ha detto Al Mahjoub, attraverso il suo account ufficiale su Facebook. Nell’operazione è stato arrestato un uomo noto come Ali al Baker insieme ad altre due persone di nazionalità egiziana e pachistana. Al Mahjoub ha spiegato che il presunto gruppo terroristico si stava apprestando a svolgere alcuni attentati in città. (Lit)