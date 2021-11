Pnrr: Bonomi (Confindustria), politica smetta di pensare al consenso nel breve periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi pandemica in cui siamo impegnati è una battaglia di lungo periodo, sia sul piano sanitario che su quello economico, pertanto è necessario mettere in campo provvedimenti di medio-lungo periodo e non finalizzati al consenso elettorale di breve periodo. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla ”Festa dell’ottimismo 2021″, organizzata a Firenze dal quotidiano “Il Foglio”. "Attualmente ci sono quattro forze politiche in tre punti percentuali. "Con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sono stati presi 573 impegni con l'Ue ed entro la fine dell'anno dovremo presentare 23 riforme. Il dibattito pubblico dovrebbe concentrarsi su come farlo, invece è impegnato su altro, ma questo fa parte anche di un lavoro che i media dovrebbero svolgere", ha aggiunto Bonomi. (Rin)