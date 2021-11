Ue: Panetta (Bce), inflazione non determina reazione automatica della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione non determina per la Banca centrale europea (Bce) una reazione automatica. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), intervenuto alla Festa dell’ottimismo 2021 del quotidiano “Il Foglio” a Firenze. Panetta ha suddiviso in tre l’inflazione, sulla scorta di Sergio Leone, menzionando un’inflazione bella, una brutta e una cattiva. L’inflazione bella “emerge quando l’economia cresce, l’occupazione cresce, c’è un quadro di stabilità e un aumento della domanda che preme sull’offerta”. E’ un fenomeno che “ci dovrebbe preoccupare poco”, che la banca centrale dovrebbe accompagnare, né essa minaccia il potere d’acquisto. (segue) (Res)