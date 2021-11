Ue: Panetta (Bce), inflazione non determina reazione automatica della Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è poi “un’inflazione brutta” quando “i prezzi cominciano a crescere ma l’economia non fa altrettanto”, perché gli aumenti corrispondono “a una minore vivacità dell’attività economica”. In questo caso la politica monetaria può poco. Ha spiegato Panetta che “il prezzo del petrolio non risponde alla politica monetaria di un singolo paese, il gas altrettanto”. Esso ha un’importanza significativa “per l’inflazione in area euro ma se anche la Bce intervenisse i prezzi non cambierebbero, avremmo una minore attività economica ma i prezzi resterebbero dove sono”, né tanto meno si possono “diminuire i colli di bottiglia”. C’è infine un’inflazione “cattiva”, la “peggiore di tutte”. “Quella che osserviamo è determinata da fattori temporanei” e “i colli di bottiglia e le strozzature nell’offerta non potranno durare in eterno”. “Si ridurrà l’indisponibilità di risorse e si placherà l’inflazione”, ha detto Panetta. “Se però si mette in moto un meccanismo di propagazione allora la Banca centrale dovrà intervenire ma non siamo ancora a quel punto”, ha continuato. (Res)