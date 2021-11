Fisco: Bonomi, delega fiscale non offre risposte su disuguaglianze che affliggono il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spirito della delega fiscale sulla riforma del fisco dovrebbe essere quello di rispondere alle grandi disuguaglianze che affliggono da 160 questo Paese, ma non mi sembra che questo sia lo spirito. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla ”Festa dell’ottimismo 2021″, organizzata a Firenze dal quotidiano “Il Foglio”. "Al momento abbiamo una delega fiscale e ad oggi non sappiamo ancora come verrà realizzata. In questo quadro gli interventi della legge di bilancio e del Dl fisco avrebbero dovuto essere il primo mattone, invece abbiamo invertito addirittura il metodo di lavoro stanziando prima stanziati 8 miliardi e poi decidendo cosa farci: non si è mai visto", ha detto Bonomi. "Ci sono categorie che più di tutte le altre soffrono questa crisi: giovani, donne e lavoratori a tempo determinato. Cosa stiamo facendo per loro? Ci sono due milioni di italiani sotto la soglia povertà: cosa stiamo facendo per dare loro risposta? Non mi sembra che questo sia lo spirito, bensì quello di trovare risposta per partirsi 8 miliardi per dare risposte al proprio elettorato", ha aggiunto il presidente di Confindustria. (Rin)