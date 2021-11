Pnrr: Bonomi (Confindustria), oggi le risorse per fare le riforme ci sono, non ci sono più scuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sicuramente il tema delle riforme è fondamentale, lo abbiamo sempre dichiarato. E’ vero che il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione importanti risorse, ma la vera sfida del Pnrr sono le riforme contenute nel Piano stesso. Quelle riforme che il Paese sta aspettando da 30 anni: ci veniva raccontato che non si potevano fare perché non c’erano le risorse. Oggi le risorse ci sono, non ci sono più scuse”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i cronisti a margine della “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio”, a Firenze. (Rin)